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10 bin 111 sosyal medya hesabına 'Kronavirüs' incelemesi!
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yapılan asılsız ve provokatif corona virüsü paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı. 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiğini duyuran bakanlık, 510 kişinin yakalandığını belirtti.
GÜNDEM 21.05.2020, 19:30 21.05.2020, 19:36 Murat Aydın
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yapılan asılsız ve provokatif corona virüsü paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı. 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiğini duyuran bakanlık, 510 kişinin yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından, sosyal medyada son 65 günde yapılan asılsız ve provokatif corona virüsü paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık, 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiğini belirtti.
Bin 105 şüpheli şahsın tespit edildiğini ifade eden bakanlık, 510 kişinin yakalandığını duyurdu.
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