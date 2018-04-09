1 MİLYON LİRA VURGUN YAPAN TELEFON DOLANDIRICILIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Ali AKSOYER / İSTANBUL

Bahçelievler'de banka görevlilerin, yüklü miktarda para çekmeye gelen kişiden şüphelenerek polise haber vermesi üzerine çalışma başlatan polis, 13 ilde 19 kişiden 1 milyon lira vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesini çökertti.

Bahçelievler Yıldırım Bayezit Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinin görevlileri, 29 Mart günü, bankaya gelerek tek seferde 45 bin 500 lira para çeken kişiden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis ekipleri, görevlilerden evrak eksikliği bahanesiyle şüpheliyi geri çağırmasını istedi. Görevlilerin çağırması üzerine 10 dakikanın ardından bankaya tekrar gelen şüpheli Burak D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İFADE VERİNCE ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Burak D., telefon dolandırıcılığı yaptıklarını itiraf ederek diğer şüphelilerin isimlerini verdi.

Ardından operasyon yapan polis ekipleri, Erdi G. (27), Sedat C. (37), Özgür Ö. (28) ve Fatih B. (27)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, kendilerini polise veya savcı olarak tanıtıp "Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri hesaplarınızı kontrol ediyor" yalanıyla örgütlü bir şekilde, telefon dolandırıcılığı yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin aynı yöntemle, 13 ilde 19 kişiden 1 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken Fatih B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, dolandırdıkları kişiden parayı almak için bir binaya girip çıkmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin bir binaya girişleri

-Binadan çıkışları



