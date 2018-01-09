1 MİLYON EURO'LUK ÇALINTI YATLA MARİNALARDA HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON 





Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne marinalarda bağlı olan tekne ve yatların arka kısmında bulunan küçük motorların çalınmasıyla ilgili ihbar yapıldı. Marinalardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis çalıntı bir yatla marinalara yanaşan şüphelileri tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelilerin bağlı bulunan yat ve teknelerin arka kısmındaki deniz motorlarını sökerek denize attıkları daha sonra dalgıçlar vasıtasıyla açıkta bekleyen kendi yatlarına çektiği tespit edildi.



ÇALINTI YAT 1 MİLYON EURO

Polis ekipleri 12 metre uzunluğundaki 1 milyon Euro değerindeki çalıntı yatı aramaya başladı. Ekipler, 6 Ocak'ta yatın yerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli Ayberk D.'nin de arasında bulunduğu 3 kişi yakalandı. Yatta yapılan aramalarda fiyatı 10 bin lira olan 5 dıştan takmalı deniz motoru ve 2 dalgıç takımı ele geçirildi. Yakalanan çalıntı yat Balat'ta bulunan Deniz Liman Karakolu iskelesine getirilerek bağlandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine getirilerek ifadeleri alındı.



3 MOTORU SATTIKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin 1 milyon euro değerindeki yat ile toplam 8 dıştan takmalı deniz motoru çaldıkları, bunların 3'ünü sattıkları belirlendi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık malı satın alan ve şüphelilerle bağlantısı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. 1 milyon liralık yat sahibine teslim edileceği ifade edildi.



Görüntü Dökümü :

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(Aktüel)

-Ele geçirilen dıştan takmalı deniz motorları

-Dalgıç takımları

-Polis ekiplerinin çalınan yatı yanaştırması

-Çalıntı yattan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



(Polis Kamerası)

-Dalgıç polislerin denize dalması

-Dalgıç polislerin denize atılan motorları çıkartması

-Genel ve detaylar













