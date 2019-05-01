1 MAYIS'TA MOLOTOF EYLEMİ HAZIRLIĞINDAKİ 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim meydanında molotof eylemi yapmaya hazırlandıkları belirtilen 4 kişi yakalandı.

*Şüpheliler eylemde kullanacakları molotof kokteyli gibi malzemeleri sakladıkları Kağıthane'de bir inşaattan almaya gittiği sırada gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MİT'in de desteğiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli grupların Taksim meydanında eylem hazırlığında bulunduğunu ve bu grupların Kağıthane'deki bir inşaata molotof kokteyli, gaz maskesi, yüz maskesi, bilye, havai fişek, yağmurluk gibi maddeler sakladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MİT'İN DE DESTEĞİYLE İNŞAAT BELİRLENDİ

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eylemde kullanmak üzere hazırlanan malzemelerin Kağıthane Ortabayir Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta saklandığını dün akşam saatlerinde tespit etti.

366 HAVAİ FİŞEK VE MOLOTOF KOKTEYLİ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, inşaatta dün gece yaptıkları incelemelerde 336 havai fişek, 5 yağmurluk, 3 adet içerisinde benzin olan 4 litrelik bidon, 12 eldiven, onlarca molotof kokteyli yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

MALZEMELERİ ALMAYA GELİNCE YAKALANDILAR

MİT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatın çevre sokaklarında eylemde kullanılacak malzemeleri almaya gelecek şüphelileri beklemeye başladı. Sabah saatlerinde inşaat alanına gelen 4 kişi, geceden beri bekleyen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TKP/ML'DEN KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan Ü.Y A.K., Y.K. ve M.A. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyette yapılan detaylı incelemelerinde TKP/ML örgütünden kayıtları olduğu tespit edildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları



