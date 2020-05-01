1 Mayıs'ta DİSK yöneticilerine gözaltı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda Taksim'e yürümek isteyen DİSK'in yöneticilerine polis müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi gözaltına alındı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Beşiktaş Dikilitaş’taki genel merkez binasında bir araya gelen DİSK yöneticileri kendilerine destek veren milltevekilleriyle, 1 Mayıs kutlaması için Taksim’e çıkmak istedi.

Polis, 1 Mayıs çelengiyle birlikte binadan çıkan topluluğun Taksim’e yürümesine, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaları gerekçe göstererek engel oldu.

Gruba müdahale eden polis, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisini gözaltına aldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu:

”GÖZALTINDAYIZ!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!” dedi.

Polis otobüslerine bindirilen sendika yöneticileri emniyete götürüldü. DİSK başkan ve üyelerinin 1 Mayıs’ta gözaltına alınmasına sendikalar ve siyasetçiler tepki gösterdi.

DİSK’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için hazırladığı çelenk parçalandı.

KESK: “DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerinin sembolik 1 Mayıs anmasına yapılan gözaltı işlemi asla kabul edilemez. Bir yandan işçileri salgında zorla çalıştırıyorsunuz diğer yandan emeğin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs’ın sembolik kutlanmasına tahammül edemiyorsunuz!”

“BU FOTOĞRAFIN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “1 Mayıs’ta çelenk bırakmak üzere Taksim’e çıkmak isteyen DİSK üyelerine yapılan müdahale kabul edilemez! Bu fotoğrafın corona dahil hiçbir bahanesi olamaz. 1 Mayıs yasaklanamaz! YAŞASIN 1 MAYIS işcinin emekçinin bayramı.”

“MİLYONLARCA İŞÇİ ÇALIŞTIRILIRKEN COVİD-19 RİSKİ YOK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: “Milyonlarca işçi çalıştırılırken Covid-19 riski yok(!) Tedbirler alınıp anma yaparken mi var! Uygulamayı kınıyorum. Başkanlar derhal serbest bırakılıp her yıl yapılan simgesel anmaya, tüm tedbirler alınarak izin verilmelidir.”