1 MAYIS 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLER, KAZANCI YOKUŞU'NDA  ANILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul

1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi binası önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 yılında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Kalabalık daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı. Burada konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, "Taksim 1 Mayıs'tır. Taksim emekçilere açılmalıdır. Emekçiler Taksim'e gelip o günkü şehitlerini Taksim'de saygıyla anmalıdır. Gündemimizde olan şeker fabrikalarının satışlarını dikkat çekmek ve işçilere destek vermek için bu sene 1 Mayıs'ı Uşak'ta kutlayacağız. Herkesi Uşak'a davet ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından kalabalık, üzerinde 1 Mayıs yazan çelengi Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na koydu. Burada saygı duruşunda bulunan grup daha sonra olaysız şeklide dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun çelenkle yürüyüşü

-Grubun Kazancı yokuşuna gelişi

-Mehmet Balık'ın basın açıklaması yapması

-Kazancı yokuşuna karanfil bırakılması

-Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması

-Saygı duruşu

-Genel ve detaylar



