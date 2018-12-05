'Zübeyde Hanım Gemisi'ni Karşıyaka Belediyesi istiyor

İZMİR, () - İZMİR'de, Alsancak Pasaport İskelesi'nden haziran ayında bakım için Alaybey Tersanesi'ne götürülen 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüleceği iddiası tartışmalara neden olurken, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, gemiyi istediklerini söyledi. Akpınar, "Müze Gemi'yi Karşıyaka sahilinde Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtımız ile Kadına Saygı Müzemizin önüne demirleyelim" dedi.

Kordon'da, Pasaport İskelesi yanında demirli 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi', haziran ayında bakıma alınacağı gerekçesiyle Alaybey Tersanesi'ne çekildi. Bu süreçte, geminin İstanbul'a götürüleceği yönündeki iddialar da Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yalanlandı. Bakımının tamamlanmak üzere olduğu öğrenilen geminin daha önce demirli bulunduğu bölüme 'Denizci Millet Kıraathanesi' açılacağı yönünde afiş asılması, tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait 2010 yılına kadar şehir hattında kullanılan, daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurumun eski ekipmanlarını sergilemek üzere ismi 'Zübeyde Hanım' olarak değiştirilen müze gemisi, Alaybey Tersanesi'nde bakıma alınmıştır. Bakımın ardından Pasaport Rıhtımı'nda tekrar Zübeyde Hanım Müze Gemisi olarak ziyarete açılması planlanan gemi, günün koşullarına ve İzmirli vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde yenilenmektedir. Daha önce sadece eski deniz ekipmanlarının sergilendiği Zübeyde Hanım Gemisi'nde deniz ekipmanları müzesinin yanı sıra kütüphane, kitap okuma alanı ve kafe gibi sosyal alanlar da yer alacaktır" denildi.

'GEMİYİ KARŞIYAKA'YA VERİN'

Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, geminin Karşıyaka sahilinde Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Kadına Saygı Müzesi'nin önüne demirlenmesini isteyerek, şunları söyledi:

"'Zübeyde Hanım Gemisi', İzmir’imizin simgelerindendir. Bir süredir bakımda olan yüzer müzenin ne hikmetse Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüleceği söyleniyor. Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildir. Atatürk'ün kenti olan ve annesi Zübeyde Hanım’ı da en önemli emaneti olarak bağrında yaşatan Karşıyaka, bu tarihi değerimize de sahip çıkacaktır. 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi', kültürün başkenti haline dönüştürdüğümüz Karşıyaka'nın sahilinde Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Kadına Saygı Müzesi'nin yanı başında demirlemelidir. Bu konuda resmi girişimleri başlattık. Geçmiş dönemlerde sembolik rakamlara kurumlara verilmeye çalışılan Müze Gemi'ye Karşıyaka hak ettiği değeri gösterecektir."

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