Zübeyde Hanım anıldı

İZMİR, () - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 94'üncü yılında, İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi ve onlarca sivil toplum örgütünün işbirliğiyle gerçekleştirilen törene; Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GENÇLERDEN ANNE'YE MEKTUP

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) öğrencileri de kürsüye çıkarak Zübeyde Anne'ye yazdıkları mektubu okudu. Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde Hanım'ın mezarı, çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu. Karşıyaka Spor Kulübü'nün kadın voleybolcuları da anıt mezara karanfiller bıraktı.

'EMANETİNİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Günün anlamına ilişkin duygularını dile getiren Dr. Türkegül Kocaoğlu, "Türk tarihinin en büyük devlet adamını yetiştiren, sevgili Zübeyde anamızı ölümünün 94'üncü yılında bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz" dedi. Dr. Kocaoğlu, çağdaş İzmirli kadınlar olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği ilkelere ve Cumhuriyete sonsuza dek sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Nurşen Balcı da, "Karşıyakamızın pek çok özelliği var ve hepsiyle gurur duyarız. Ama biz en çok, Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyakası olmakla gurur ve onur duyarız. Bu paha biçilemez değerler, Karşıyaka'nın geleceğini aydınlatıyor. Büyük hatırası önünde rahmetle, saygıyla ve minnetle eğilirken, Annemize ve Atamıza bir kere daha söz veriyoruz: rahat uyuyunuz, çünkü Karşıyaka emanetlerinizin yılmaz nöbetçisi ve asla vaz geçmeyecek sevdalısıdır" diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Caner de Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a olan bağlılıklarını dile getirdi.

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