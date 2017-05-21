Zonguldak’ta KPSS heyecanı

ZONGULDAK’ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı.Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan adaylar, tek tek aranarak sınıflara alındı. Bahçelievler Mahallesi’ndeki Fen Lisesi’nde sınava giren kadın ve erkek 240 aday ayrı ayrı sıraya girerken, polisler tarafından baştan aşağıya, pantolon paçalarına kadar arandı. Adayların, kolye, madeni para, saat, cüzdan, cep telefonu, çakmak, bileklik, yüzük, kemer, hızma, toka ve küpe gibi malzemelerle içeriye girmelerine izin verilmedi. Su şişelerindeki ambalajlar da söküldü. Adaylar sınava alınmayan üzerlerindeki malzemeleri okul girişindeki pencere kenarlarına ya da ailelerine bırakmak zorunda kaldı.

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