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Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü törenle kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda yapılan ilk törene Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti...

Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü törenle kutlandı.
Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda yapılan ilk törene Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, siyasi parti temsilcileri, muharip gaziler, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gazipaşa Caddesi'ndeki törende Vali Çınar ve Belediye Başkanı Akdemir, caddenin iki tarafında toplanan vatandaşların bayramını kutladı. Resmi geçit töreninde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri de yer aldı. Vatandaşlar, gaziler ile madencileri alkışladı. Geçit töreninde kurumların araçları da bulundu.

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