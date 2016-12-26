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Zonguldaklı Hakan, Ruandalı Emma ile evlendi

ZONGULDAKLI 34 yaşındaki Hakan Zirifli, iş için gittiği Afrika ülkelerinden Ruanda’da tanıştığı 24 yaşındaki Emma Uwingeneye ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi. İstanbul’da özel bir firmada elektrik...

Zonguldaklı Hakan, Ruandalı Emma ile evlendi
ZONGULDAKLI 34 yaşındaki Hakan Zirifli, iş için gittiği Afrika ülkelerinden Ruanda’da tanıştığı 24 yaşındaki Emma Uwingeneye ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.
İstanbul’da özel bir firmada elektrik ustası olarak çalışan Hakan Zirifli, geçen Mart ayında iş için gittiği Ruanda'da, üniversiteden ziraat mühendisi olarak mezun olan Emma Uwingeneye ile tanıştı. Facebook'ta tanışan çift, birbirlerine aşık oldu. 8 aylık arkadaşlığın ardından evlilik kararı alan çift, ilk düğünü geçen 6 Kasım'da Ruanda’da yaptı. Ardından Hakan Zirifli ile birlikte eşinin memleketi Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'ne gelen Emma Uwingeneye, yapılan dini törenle Müslüman oldu ve Ela ismini aldı. Çift, ikinci düğünlerini de dün akşam Kozlu'da düğün salonunda yaptı. Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde Ruandalı gelin ilgi gördü.
Eşi ile Facebook'ta tanıştıklarını söyleyen Hakan Zirifli, "Kısa sürede birbirimize aşık olduk. Evlenme teklifinde bulundum, kabul etti. Ailesinden istedim, onlar da uygun buldu. Orada nikahı yaptık. Burada da düğünümüzü yaptık. Kısmetse oturum izni aldıktan sonra inşallah Türkiye’de çalışacak. Müslümanlığı kabul ederek ‘Ela’ ismini aldı. İlerleyen zamanlarda dinimizi de, yaşam tarzımızı da kültürümüzü de öğrenecek" dedi.
Ela Zirifli ise "Bana gösterilen ilgiden memnunum. Hakan’ın ailesini sevdim. İlk defa geldiğim Türkiye’yi beğendim. Ailem uzak olduğu için düğüne katılamadı. Ama çok fazla üzgün değilim, çünkü yalnız değilim. Yanımda Hakan var" dedi.

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