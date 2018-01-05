Zonguldak'ta sis etkili oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı.

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Zonguldak çıkışında trafik ekipleri, ulaşımın yavaşlamasına neden olan sise karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



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