Zonguldak'ta sağanak ve hortum

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, denizde hortum oluştu.

Zonguldak kent merkezi ve Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Zonguldak-Kozlu karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçe girişindeki kavşakta bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları sürücüler iterek su birikintilerinden çıkarmaya çalıştı. Kapuz mevkiinde denizde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

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