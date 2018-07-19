Zonguldak'ta sağanak

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögarların tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Bazı vatandaşlar, saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi.



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