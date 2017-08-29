Zonguldak'ta pastanelere bayram denetimi

ZONGULDAK'ta Kurban Bayramı öncesi zabıta tarafından yapılan denetimde, 2 işyerine hijyen kuralına uymadıkları gerekçesiyle 227’şer lira para cezası uygulandı.Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki pastanelerin halk sağlığı ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını denetledi. Ekipler, çalışanların kıyafet, saç ve tırnaklarını da kontrol etti. İmalat yerlerindeki hijyen kuralları incelenerek iş yerlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uyup uymadıkları kontrol edildi. 10 iş yerinde yapılan denetimde 2 iş yerine hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 227'şer lira para cezası uygulandı.

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