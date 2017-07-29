Zonguldak'ta ölen Kıbrıs gazisi, askeri törenle toprağa verildi

Çaycuma İlçesi'ne bağlı Dağüstü Köyü'nde oturan 5 çocuk babası Şaban Kındam, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede solunum yetmezliği sonucu kurtarılamadı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci Şaban Kındam'ın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, evinde helallik alınması ardından köy meydanına getirildi. Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ruhi Çevik, askeri erkan, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazi Kındam, öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
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