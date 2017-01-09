Zonguldak'ta madende ölen 8 işçi dualarla anıldı

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen iş kazasında ölen 8 maden işçisi, 4'üncü yıldönümünde facianın meydana geldiği ocak girişinde dualarla anıldı.

Yerin 630 metre altında meydana gelen faciada, galeri açma çalışması yapan taşeron firmada çalışan madencilerden 5'i açığa çıkan metan gazından zehirlenerek, 3'ü de göçük altında kalarak öldü. Ölen işçiler, kazanın 4'üncü yıl dönümünde 'kuyubaşı' olarak tabir edilen ocak girişinde anıldı. Törene, TTK Genel Müdürü Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, maden işçileri katıldı. Ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. İşçilere mevlit şekeri dağıtıldı. Ardından ölen maden işçileri ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, ölen 8 işçinin acısı ve anılarının hala yüreklerinde taze bir şekilde yaşadığını söyledi. Ölen işçilerin taşeron sistemde çalışan madenciler olduğunu, TTK'nın 14 bin norm kadro olmasına rağmen 8 bin işçiyle çalıştığını anlatan Kolçak, şöyle konuştu:

"Biz taşeron sistemin ölüm sistemi olduğunu her defasında söylüyoruz. Norm kadrosundan bu kadar az bir şekilde üretim yapmaya çalışan hiçbir kamu kuruluşu yok. Genel müdürlük ve sendika ile işçilerle birlikte bu kurumu ayakta tutamak için her türlü mücadeleyi vermemize rağmen maalesef bizim sesimizi duymayan hala sağır kulaklar var. Biz üretmek istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Bu kadar işçi açıklarıyla, iş güvenliği açıklarıyla çalışmak istemiyoruz. Bundan sonraki doğabilecek kazalardan da biz sorumlu değiliz. Lütfen Ankara bizim sesimi duysun."

Maden işçileri, törenin ardından ocağa inerek mesailerine başladı.



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