Zonguldak'ta KPSS'ye girenlere sıkı arama

ZONGULDAK’ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı.

Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan adaylar, tek tek aranarak sınıflara alındı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınava giren adaylar, güvenlik görevlileri tarafından baştan aşağıya arandı. Adayların, kolye, madeni para, saat, cüzdan, cep telefonu, çakmak, bileklik, yüzük, kemer, hızma, toka ve küpe gibi malzemelerle içeriye girmelerine izin verilmedi. Su şişelerindeki ambalajlar da söküldü. Sınava yalnız gelen adaylar, sınava alınmayan üzerlerindeki malzemeleri okul girişindeki pencere kenarlarına bıraktı.

OKULLARI ŞAŞIRDILAR

Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra içeriye alındı. Sınavın başlamasına 5 dakika kala Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kadın aday, sınavın yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde olduğunu öğrenince panik yaşadı. Etrafına, 'beni bırakacak biri var mı?' diye seslenen kadının yardımına sınava giren bir yakınını bekleyen bir kişi aracıyla bırakabileceğini söyledi. Koşarak araca giden aday ve sürücü hızla diğer okula gitti.



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