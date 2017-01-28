Zonguldak'ta kar 89 köy yolunu ulaşıma kapattı

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkez ve ilçelerde toplam 89 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı Ankara ve İstanbul yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesiminde bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açmaya çalıştı.

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