Zonguldak'ta kadroya geçemeyen taşeron işçiler Cumhurbaşkanından destek istedi

ZONGULDAK'ta ihalelerindeki bir madde nedeniyle kadroya geçemediklerini ifade eden kamu hastanelerinde çalışan 105 taşeron işçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sterilizasyon, ameliyathane, dekontaminasyon, dezenfeksiyon gibi bölümlerinde çalışan 105 taşeron personel, ihalelerindeki bir madde nedeniyle kadroya geçemediklerini söyledi. Bir araya gelerek basın açıklaması yapan işçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek destek istedi. İşçilerden Emine Özgün, paket usulü ihale mağduru olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bizler kamu hastaneleri olarak ve Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı olarak fakültelerden oluşan 9 hastaneyiz. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmet alımı paket usulü ihalesiyle çalışan 105 personeliz. 996 sayılı KHK'da personele dayalı hizmet alımıyla çalışan tüm arkadaşlarımız kadro alırken, bizler kapsam dışı bırakıldık. Kapsam dışı bırakılmamızın tek sebebi bizim paket usulü çalışmamızdır. Yüzde 70 personel gideri koşulu paket usulü ihalede önümüzü kapatmıştır. Malzeme ve paket birim fiyatlarının personel giderlerinin önüne geçtiği ve ihale dokümanı olan birim fiyat cetvelinde personel birim fiyatı görülmediği, ihalenin sadece bir paket olduğunun bir göstergesidir. Bizler 2014 yılına kadar personele dayalı hizmet ihalesine göre çalışırken, 2014 yılı itibariyle paket usulünde çalıştırılmaya başladık. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yaptığımız iş aynı olmasına rağmen kadro almaya hak kazanmıştır. İhale usullerimizin farklı oluşu bizi kadro dışında bırakmıştır. 2 ihale arasındaki tek fark ihale dokümanıdır ve yapılan asıl işte hiçbir fark yoktur. Bizler kadrolu olmak ve taşeron olarak çalışmaktan kurtulmak istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz ve destek istiyoruz."



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