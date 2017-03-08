Zonguldak'ta kadınlar yürüdü

ZONGULDAK'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 150 kadın, 'Kadına karşı şiddete hayır' sloganları atarak yürüdü.

Zonguldak Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüş için kadınlar, İstasyon Caddesi'nde toplandı. Kadınlar, 'Cinsiyet eşitsizliğine, erkek egemenliğine, tek adam rejimine, karanlığa hayır', '8 Mart tatil olsun', Tecavüze hayır', 'Tecavüz insanlık suçudur sessiz kalma' yazılı dövizler taşıyıp, kadına karşı şiddete hayır sloganları atarak Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte, kadınlara erkekler de destek verdi.

Madenci Anıtı önünde basın açıklaması okuyan grup, ardından şarkılar söyledi. Grup, daha sonra ellerindeki balonları gök yüzüne bıraktı.



FOTOĞRAFLI