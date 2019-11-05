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Zonguldak'ta hamsi bolluğu

KARADENİZ’in birçok kentinden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen balıkçılar, avladıkları tonlarca hamsiyle limana döndü. Uzun kuyruklar oluşturan TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. Trabzon,...

GENEL 05.11.2019, 16:11
Zonguldak'ta hamsi bolluğu
KARADENİZ’in birçok kentinden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen balıkçılar, avladıkları tonlarca hamsiyle limana döndü. Uzun kuyruklar oluşturan TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.
Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun Samsun gibi Karadeniz'in birçok kentinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık bir haftadır hamsi avını sürdürüyor. Ereğli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, öğle saatlerinde 500 ton hamsiyle limana döndü. Hamsiler, liman önünde uzun kuyruklar oluşturan TIR’lara doldurularak İstanbul, Ankara, Trabzon, Samsun, Ordu gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek hamsi aldı. Balıkların TIR'lara yüklenmesi saatler sürdü. Limanda bekleyen balıkçı tekneleri ve TIR’lar, drone ile havadan görüntülendi.
Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Hakkı Köse, yaptığı açıklamada, bu sezon bölgede bazı balık türlerinin azlığına karşın hamsinin bol olduğunu söyledi. Dün 50 bin kasa hamsinin limandan çıkış yaptığını ifade eden Köse, şöyle dedi:
"Bu kamyonlar, buradan çıkan balığı yükleyerek bölgelerine götürüyorlar. Bir balıkçı motorunda 30-40 çalışan var. Limana dışarıdan gelen tekne sayısı ise 200'ü buluyor. Bu teknelerdeki çalışanların toplamı da önemli rakama ulaşıyor. Gerek teknelerin, gerekse çalışanlarının yiyecek, içecek ve giyecek gibi alış verişleri de Ereğli esnafından sağlanıyor. Fırıncılar bir tekneye 500 ekmek getiriyor. Bu sayede Ereğli'ye önemli miktarda ekonomik girdi sağlanıyor. Kooperatif olarak da barınağı giren araç başına 100 lira alıyoruz. Aynı şekilde yanaşan balıkçı motorlarından da 100'er lira boşaltma bedeli alıyoruz. Bu sayede kooperatifimize de gelir sağlıyoruz. Bugünkü duruma baktığımıza göre, buradaki yoğunluk bir-iki ay daha sürecek gibi görünüyor. Çünkü, bu sezon palamut olmadığı için hamsi hayli bol."
BİR SEFERDE 60 TON HAMSİ
Bandırma'dan gelen balıkçı Muzaffer Geçici de, dün akşam saatlerinde açıldıkları denizde 60 tona yakın hamsi avladıklarını söyledi. Hamsileri Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini ifade eden Geçici, "Buradan aldığımız balığı çeşitli pazarlara gönderiyoruz. Bir kısmını da burada satıyoruz. Havalar ısınmadığı sürece bir süre daha hamsi olur." dedi.
Avlanan hamsiyi almak için Samsun'dan gelen kamyon şoförü Turan Yıldız ise, "Çalıştığım fabrikadan 30 kadar kamyon geldi. Diğer fabrikalarla birlikte bu rakam 80'e yakındır. Buradan çıkan balıkların bir kısmı satılıyor. Bir kısmı ise yem fabrikalarına gidiyor. İşimiz özellikle kış aylarında ağır ve yorucu bir iş. Özellikle hamsi dönemlerinde ailelerimizden bir ay kadar ayrı kalıyoruz." diye konuştu.

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