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Zonguldak'ta genç üreticilere büyükbaş hayvan desteği

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ta, 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında 127 üreticiye, 6'şar adet olmak üzere toplam 762 büyükbaş hayvan dağıtıldı. Zonguldak Belediyesi’ne ait mezbahanede yapılan dağıtım...

Zonguldak'ta genç üreticilere büyükbaş hayvan desteği

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ta, 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında 127 üreticiye, 6'şar adet olmak üzere toplam 762 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Zonguldak Belediyesi’ne ait mezbahanede yapılan dağıtım törenine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi Çelik ve çiftçiler katıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi Çelik, eğitim ve kapasite açısından şartları uygun olan 18-40 yaş arasındaki 127 üreticinin projeden faydalandığını söyledi. Çelik, "Hayvancılığa büyük katkı yapacak bir proje. Bir üretici hayvana baktığında dişi olanlardan yavru alacak, besilik olanlardan besleyip onları satacak. İyi bir gelir olduğuna inanıyorum. Herhangi bir ücret almadan 30 bin liralık 6 hayvanı üreticimize teslim ediyoruz. Bu hayvanlar 1 yıl boyunca takip edilecek. Aşısından tutun hayvanın hastalıklı olup olmadığına kadar incelenecek. Veteriner arkadaşlar kan numuneleri alıyorlar. Bunların işletmelerinde her 3 ayda bir takibi yapılacak. Bunlar raporlanıp bakanlığımıza gönderilecek. 3 yıllık bir proje olduğu için 2017 ve 2018’de 30’ar bin liralık hibe desteği devam edecek. İyi bir kazanç olacağına inanıyorum" dedi. Çelik, 6 milyon 450 bin lira bedeli olan proje kapsamında daha önce 33 üreticiye 1320 küçükbaş hayvan, 54 üreticiye de 2 bin 160 arılı kovan verildiğini söyledi. Konuşmaların ardından Güney Amerika'dan ithal 'angus' ve 'montofon' cinsi hayvanlar üreticilere teslim edildi.

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