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Zonguldak'ta çevre kirliliğine 48 milyon 391 bin TL ceza

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2017 yılında yaptığı denetimlerde, sanayi tesisi ve şirketlere toplam 48 milyon 391 bin 124 TL'lik para cezası kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan...

Zonguldak'ta çevre kirliliğine 48 milyon 391 bin TL ceza

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2017 yılında yaptığı denetimlerde, sanayi tesisi ve şirketlere toplam 48 milyon 391 bin 124 TL'lik para cezası kesildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında, kuruma 'Alo 181' ihbar hattından 465, BİMER üzerinden de 361 başvuru geldiği belirtildi. Bunun yanı sıra 78 sanayi tesisinde planlı ve plansız denetimler yapıldığı kaydedildi. Denetimlerde, 3 firmaya Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi (ÇED) olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle 36 bin 688 TL yazıldı. Çevre izni olmadan çalışan 4 firmaya 200 bin 140 TL, çevre izni şartlarına aykırı faaliyet gösterdiği nedeniyle 1 firmaya ise 49 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 3 firmaya atık su tesisi kurmamak veya çalıştırmamaktan dolayı 368 bin 244 TL, 2 firmaya uygunsuz atık işlemleri nedeniyle 300 bin 210 TL, 4 firmaya ise ruhsatsız kum aldıkları gerekçesiyle 46 milyon 738 bin 128 TL 69 kuruş ceza kesildi. Tehlikeli atık işlemleri için 1 firmaya 637 bin 257 TL, gemi dışı atık veren firmaya 49 bin 95 TL, bilgi ve belge vermeyen 1 firmaya ise 12 bin 267 TL olmak üzere toplam 48 milyon 391 bin TL'lik idari para cezaları uygulandı.

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