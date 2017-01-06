Zonguldak'ta 2 milyon 500 bin fidan üretildi

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'ndeki Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde 2016 yılında farklı türlerde 2 milyon 500 bin fidan üretimi gerçekleştiği açıklandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen fidanların Gaziantep, Malatya, Kırşehir, Bursa, Muğla, İzmir, Ordu, Bolu, Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Düzce, Kastamonu, Konya, Bilecik, Ankara, Samsun, Amasya gibi birçok kentte gönderildiği belirtildi. Başta ceviz olmak üzere kayın, ıhlamur, dişbudak, çınar, kuşburnu, kiraz, kızılcık, çitlenbik, üvez, akçaağaç, hurma, dağ muşmulası, ateş dikeni, kurtbağrı gibi 142 değişik türde üretim gerçekleştirilen fidanlıkta, 2017 yılı üretim hedefinin 5 milyon olduğu açıklamada bildirildi.

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