Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Zonguldak'ta 2 milyon 500 bin fidan üretildi

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'ndeki Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde 2016 yılında farklı türlerde 2 milyon 500 bin fidan üretimi gerçekleştiği açıklandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,...

Zonguldak'ta 2 milyon 500 bin fidan üretildi

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'ndeki Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde 2016 yılında farklı türlerde 2 milyon 500 bin fidan üretimi gerçekleştiği açıklandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen fidanların Gaziantep, Malatya, Kırşehir, Bursa, Muğla, İzmir, Ordu, Bolu, Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Düzce, Kastamonu, Konya, Bilecik, Ankara, Samsun, Amasya gibi birçok kentte gönderildiği belirtildi. Başta ceviz olmak üzere kayın, ıhlamur, dişbudak, çınar, kuşburnu, kiraz, kızılcık, çitlenbik, üvez, akçaağaç, hurma, dağ muşmulası, ateş dikeni, kurtbağrı gibi 142 değişik türde üretim gerçekleştirilen fidanlıkta, 2017 yılı üretim hedefinin 5 milyon olduğu açıklamada bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55