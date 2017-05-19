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Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu

ZONGULDAK’ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na yapılan kortej yürüyüş...

Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu
ZONGULDAK’ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.
Kutlamalar, Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na yapılan kortej yürüyüş ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, Fatih Halk Eğitim Merkezi mehteran takımının marşları eşliğinde yürüdü. Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflı tişörtler giyen öğrenciler bayram coşkusu yaşadı. Anıttaki törene Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz, İl Jandarma ve Garnizon Alay Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Karagülmez’in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, tekvando, judo, eskrim ve karate gösterileriyle sona erdi.

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