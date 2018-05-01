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Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkusu

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla kutlandı. 'Emeğin başkenti' olarak bilinen Zonguldak'ta, 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenler, polis tarafından...

Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkusu

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla kutlandı.
'Emeğin başkenti' olarak bilinen Zonguldak'ta, 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenler, polis tarafından güvenlik önlemi alınan noktada, üzerleri aranarak korteje alındı. İstasyon Caddesi'ni takiben Madenci Anıtı'na kadar yapılan yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Kozlu İlçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, diğer siyasi partilerin temsilcileri ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ile özel maden ocaklarında çalışan madenciler, aileleriyle beraber yürüyüşe katıldı. Maden işçileri, 'Maden işçisi yalnız değildir', 'Maden işçisi demokrasi bekçisi' sloganları attı.

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