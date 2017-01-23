Zonguldak Orman Bölge Müdürü: Vatandaşlarımız kazara yangın çıkarıyor, canları sağ olsun

ZONGULDAK Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, "Kestane zamanı ve fındık ayıklama zamanlarında vatandaşlarımız istemeden kazara yangın çıkarıyorlar. O bizi fazla yoruyor ama canları sağ olsun. Eğitim verme çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, basın toplantısı düzenleyerek Zonguldak’ın yanı sıra sorumluluk alanlarındaki Bartın ve Karabük'te 2016'da yaptıkları ile 2017'de yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Beşel, 2003- 2015 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 53 bin 403 hektar alana 45 milyon 931 bin fidan dikildiğini söyledi. Beşel, 2016’da 142 değişik türde 2 milyon 500 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, 2017’de ise bu rakamın 5 milyona yükseleceğini kaydetti.

'ZONGULDAK VE BARTIN'DA ORMANLAR YAŞLANDI'

Ahmet Sırrı Beşel, Zonguldak ve Bartın'daki ormanların Türkiye'nin tür olarak en zengin ormanları olduğunu, ancak ormanların artık yaşlandığını, gençleştirmeleri gerektiğini kaydetti. Yangınla mücadele çalışmalarına da değinen Beşel, şöyle konuştu:

"2006'dan bu yana yaptığımız yangınla mücadele çalışmaları kapsamında hem yangın sayısında, hem de yanan alan miktarında azalma oldu. Yangınla mücadelede Zonguldak çok sıkıntılı değil ama özellikle Karabük sıkıntılı. Orada gerek eğitim, gerekse malzeme temin ederek çalışmalar yapıyoruz. Kestane zamanı ve fındık ayıklama zamanlarında vatandaşlarımız yangın çıkarıyorlar istemeden kazara. O bizi fazla yoruyor ama canları sağ olsun. Onlara eğitim verme çalışmalarımız devam edecek."



FOTOĞRAFLI