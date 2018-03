Zonguldak Müftüsü Can: İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır

ZONGULDAK İl Müftüsü Rüstem Can, kentte iki imamın sanal para ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınmasıyla ilgili, "Diyanet İşleri Başkanlığı, imamlarla ilgili 2017 yılında bir soruşturma başlattı ve 'OneCoin' sanal para ticareti yaptıkları durumu da vardı. İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı. İnternet üzerinden sanal para Bitcoin ticareti yaptıkları öne sürülen imamlar, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu. Kırımlı ve Bayram, Bitcoin ticareti yapmadıklarını, ancak başka sistemlerine para yatırdıklarını açıkladı.Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, bu tür sanal para birimlerine para yatırmanın ve kullanmanın haram olduğunu söyledi. İmamlarla ilgili geçen yıl bir soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Can, "Bu soruşturmanın içerisinde imamların 'OneCoin' sanal para ticareti yaptıkları durumu da vardı. Eğer sadece bu tür üyelikleri olmuş olsaydı, imamlara bir kınama verilirdi. İmamların görevden alınması ile ilgili başka olaylar da var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı müfettişler, gerekli soruşturmayı yaparak, böyle bir karara vardılar. Ancak sanal para veya buna benzer işlerle uğraşmak haramdır. İmamlık, diğer memurluklarla karıştırmamalıdır. İmamlık ahlak ister, dikkat ister" diye konuştu.

