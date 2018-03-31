Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Zonguldak Müftüsü Can: İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır

ZONGULDAK İl Müftüsü Rüstem Can, kentte iki imamın sanal para ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınmasıyla ilgili, "Diyanet İşleri Başkanlığı, imamlarla ilgili 2017 yılında bir soruşturma başlattı ve 'OneCoin' sanal para ticareti...

Zonguldak Müftüsü Can: İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır
ZONGULDAK İl Müftüsü Rüstem Can, kentte iki imamın sanal para ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınmasıyla ilgili, "Diyanet İşleri Başkanlığı, imamlarla ilgili 2017 yılında bir soruşturma başlattı ve 'OneCoin' sanal para ticareti yaptıkları durumu da vardı. İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı. İnternet üzerinden sanal para Bitcoin ticareti yaptıkları öne sürülen imamlar, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu. Kırımlı ve Bayram, Bitcoin ticareti yapmadıklarını, ancak başka sistemlerine para yatırdıklarını açıkladı.
Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, bu tür sanal para birimlerine para yatırmanın ve kullanmanın haram olduğunu söyledi. İmamlarla ilgili geçen yıl bir soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Can, "Bu soruşturmanın içerisinde imamların 'OneCoin' sanal para ticareti yaptıkları durumu da vardı. Eğer sadece bu tür üyelikleri olmuş olsaydı, imamlara bir kınama verilirdi. İmamların görevden alınması ile ilgili başka olaylar da var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı müfettişler, gerekli soruşturmayı yaparak, böyle bir karara vardılar. Ancak sanal para veya buna benzer işlerle uğraşmak haramdır. İmamlık, diğer memurluklarla karıştırmamalıdır. İmamlık ahlak ister, dikkat ister" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314