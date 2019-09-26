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Zonguldak'ın Rapunzel'i

ZONGULDAK’ta yaşayan 1 metre 60 santim boyundaki Binnaz Karalı (31), 12 yıldan beri kestirmediği 1 metre 20 santim uzunluğundaki saçlarıyla masal kahramanı Rapunzel'e benzetiliyor. ​Tepebaşı Mahallesi’nde oturan Binnaz Karalı, 12 yıl...

GENEL 26.09.2019, 11:21
ZONGULDAK’ta yaşayan 1 metre 60 santim boyundaki Binnaz Karalı (31), 12 yıldan beri kestirmediği 1 metre 20 santim uzunluğundaki saçlarıyla masal kahramanı Rapunzel'e benzetiliyor.

​Tepebaşı Mahallesi’nde oturan Binnaz Karalı, 12 yıl önce kuzeni uzun saçlarına dokundurmayınca, saçlarını uzatmaya karar verdi. Binnaz Karalı, bu kararın ardından saçlarını sadece 2 yılda bir düzenli büyümesi için uçlarından kestirmeye başladı. Karalı’nın saçları, şimdilerde 1 metre 20 santimetreye kadar ulaştı. Uzun sarı saçlarıyla bilinen dünyaca ünlü masal kahramanı 'Rapunzel'e benzetilen Binnaz Karalı, saçlarını kestirmeyi düşünmediğini söyledi. Saçlarının boyasız sarı renkte olduğunu belirten Binnaz Karalı, "Kuzenim misafir olarak bize geldiğinde saçlarıyla oynuyordum. O bana 'kendi saçlarını uzat onla oyna' dedi. O benim içimde ukde oldu. 12 yıldan beri saçlarım uzun. İki senede bir uçlarından kestiriyorum. Şu anda saçlarım 1 metre 20 santimetre boyunda. Genellikle nasıl uzatıyorsunuz, hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Saçınızda boya var mı sorularıyla karşılaşıyorum" dedi.

'GERÇEK OLDUĞUNA İNANMAYIP SAÇIMI ÇEKİYORLAR'

Saçlarının bakımını için özel bir çaba harcamadığını ifade eden Binnaz Karalı, "Özel bir çabam yok. Şampuanla yıkayıp, kremliyorum. Maşa veya fön sık kullanmıyorum. Doğal haline bırakıyorum. Yıkarken de zorluk çekmiyorum. Uçlarında kırık var diyorlar. Ben de öylelikle çok az kestiriyorum. 2020’de belki yine çok az uçlarından kestiririm. Yoksa kestirmeyi düşünmüyorum. Gerçek olduğuna inanmayıp saçımı çekiyorlar" diye konuştu.

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