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Zonguldak beyaza büründü

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta aralıksız yağan kar kenti beyaza bürüdü. Sahil kenarlarında yürüyüş yapanlar, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Dün başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili...

Zonguldak beyaza büründü

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta aralıksız yağan kar kenti beyaza bürüdü. Sahil kenarlarında yürüyüş yapanlar, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.
Dün başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Liman Caddesi ve Kozlu İlçesi'ndeki sahil kenarında yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karda yürüyüş yapanlar beyaz güzelliğin tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi. Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kar topu oynayarak güzel vakit geçirdi.
191 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Şehir içi yollarda biriken karlar ise zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde merkezdeki birçok mahallede de yollar ulaşıma kapandı. İşe gitmek evlerinden çıkanlar, kapanan yollar nedeniyle yürümek zorunda kaldı. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak kapanan yolları ulaşıma açtı. Kar nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 29 ekiple kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.
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