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Zirveye 60 metrekarelik Türk bayrağı asıp, 30 Ağustos'u kutladılar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Doğa Sporları Grubu üyeleri, Akdağ'ın zirvesi olan 2 bin 400 rakımdaki noktaya 60 metrekarelik Türk bayrağı asarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Sandıklı'da faaliyet gösteren ve her...

GENEL 01.09.2019, 08:24
Zirveye 60 metrekarelik Türk bayrağı asıp, 30 Ağustos'u kutladılar
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Doğa Sporları Grubu üyeleri, Akdağ'ın zirvesi olan 2 bin 400 rakımdaki noktaya 60 metrekarelik Türk bayrağı asarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Sandıklı'da faaliyet gösteren ve her hafta doğa yürüyüşleri gerçekleştiren 20 kişilik Doğa Sporları Grubu, bu hafta Akdağ'a 10 saatlik yürüyüş gerçekleştirdi. Zorlu yürüyüşle Akdağ'ın zirvesi olan, 2 bin 400 rakımlı noktaya ulaşan grup üyeleri, Zafer Bayramı'nı kutlamak için zirveye 60 metrekarelik Türk bayrağı astı. Sandıklı ve Çivril ilçelerinden görülebilecek büyüklükteki Türk bayrağını açmadan önce saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan grup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri andı. Kayalara bağladıkları ipe bayrağı asan grup, daha sonra hep birlikte '30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun' diye bağırdı.

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