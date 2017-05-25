Zirve Yayınevi Soruşturması Eski Savcısına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi... (1)



Özden ATİK/ İSTANBUL, () "Zirve Yayınevi cinayeti" davası ile Ergenekon davasını birleştirmek amacıyla açılan soruşturma ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya bakan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen savcı Şeref Gürkan hakkında iddianame düzenlendi.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda birçok hukuksuzluk yaparak birçok kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen eski savcı Gürkan'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Istanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.