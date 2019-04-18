Zirve Yayınevi'nde öldürülen Tilman Geske, mezarı başında anıldı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'daki Zirve Yayınevi'nde 12 yıl önce boğazı kesilerek öldürülen 3 kişiden Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske, mezarı başında anıldı.

Geske'nin, Kiltepe Mahallesi'ndeki Ermeni Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Susanne, kızı Miriam ve Malatya Kurtuluş, Diyarbakır İncil, Elazığ Kurtuluş ve Adıyaman Sevgi Kilisesi üyeleri katıldı. Geske ve yayınevinde öldürülen Necati Aydın ile Uğur Yüksel için dua edilerek ilahiler okundu.

Anma töreni sonrası konuşan Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Susanne Geske, olayın acısını yaşadığını belirterek, "Onun yokluğunu yaşıyoruz ama öbür taraftan da mutluyum halen bu ülkedeyiz, halen burada yaşıyoruz. Bu sevgiyi devam ettirmek istiyoruz. Burada devamlı yaşamak istiyoruz, çünkü bu ülkeyi seviyoruz ne olursa olsun. Bu ülke harika bir ülke, her şey var ama sanki hiçbir şey kullanmıyoruz. Bu ülkenin güzelliğini keşfetmemiz lazım. Bu ülke daha güzel olabilir" dedi.

Geske, Zirve Yayınevi davasıyla ilgili Yargıtay'ın 'örgüt' şüphesinin araştırılmasına ilişki aldığı kararı ise "Biz arka taraftaki gücün ortaya çıkmasını istedik. Anladık olmuyor, ortaya çıkmaları için dua ediyoruz. Ben, olayı işleyenleri affettim. Onların Tanrı'nın sevgisini anlamaları için dua ediyoruz" diyerek yorumladı.

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde çalışan biri Alman uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin 5 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından toplam 39 yıl 9'ar ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.



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