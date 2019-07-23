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Ziraat mühendisi, bürosunu kütüphaneye dönüştürdü

BİNGÖL'de yaşayan ziraat mühendisi Cuma Karaaslan(56), 20 bin kitapla bürosunu kütüphaneye dönüştürdü. Karaaslan, kitap okunma alışkanlığının artırılması amacıyla kütüphanesindeki kitapları 1 liraya kiralıyor.  Bingöl Devlet...

Ziraat mühendisi, bürosunu kütüphaneye dönüştürdü
BİNGÖL'de yaşayan ziraat mühendisi Cuma Karaaslan(56), 20 bin kitapla bürosunu kütüphaneye dönüştürdü. Karaaslan, kitap okunma alışkanlığının artırılması amacıyla kütüphanesindeki kitapları 1 liraya kiralıyor. 
Bingöl Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden emekli olan ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, mesleğini açtığı büroda sürdürmeye devam etti. 25 yıldır TEMA temsilciliği de yapan Karaaslan, 20 gün önce evindeki 20 bin kitabı bürosuna getirerek, kütüphane oluşturdu.
Kitap okumaya 14 yaşında başladığını anlatan Karaaslan, "Yaklaşık 30 yıldır Bingöl'de sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulundum. Devlet Su İşleri'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldum. 25 yıllık TEMA temsilciliği ve aynı zamanda Bingöl'ün çevre gençlik ve kalkınma sorunlarıyla ilgilendim. Evimde olan 20 bin civarında kitabımı büroma getirdim. Okuma kültürünü geliştirmek amacıyla yaptım. Kitapları 1 liraya  kiraya veriyorum. İsteyen burada isteyen evinde okuyabiliyor. Şu ana kadar 100'ün üzerinde insan faydalandı. Bu kitapların evde, rafta çürümelerini istemedim. Okumanın ibadet olduğunu söyleyen bir inanca sahibiz. Sevdiğiniz kitapları okuyun ama okunmayan kitap da yoktur. En kötü kitap bile sizin o kitabın kötü olduğunu öğrenmenizi sağlayacak bir akıl mahkemesi üretir. Kahve ile kitap sayfasının kokusunun birbirine karışması lazım. Ömür boyu mühendis olunmaz ama ömür boyu insan olmak tabirine inandık. 1 lira kira bedelinin nedeni ise bedava dağıttığımız kitapların yeterince karşılığını bulamadığına inandım" dedi. 

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