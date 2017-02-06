Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Zıpkınla daldığı denizde kayboldu

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle denize dalan 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz suda kayboldu. Çeşme'de perdecilik yapan Beyaz'ı arama kurtarma çalışmalarından, geçen cumartesi gecesinden beri sonuç alınamadı. Çeşme'de...

Zıpkınla daldığı denizde kayboldu
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle denize dalan 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz suda kayboldu. Çeşme'de perdecilik yapan Beyaz'ı arama kurtarma çalışmalarından, geçen cumartesi gecesinden beri sonuç alınamadı.
Çeşme'de perdecilik yapan Hüseyin Beyaz, geçen 4 Şubat'ta, dört arkadaşıyla birlikte Aliağa ilçesine zıpkınla balık avlamaya gitti. Dalgıç kıyafeti giyen Beyaz, arkadaşlarından ikisiyle tüpsüz olarak gece dalışı yaptı. Beyaz, zıpkınla avladığı balıkları kıyıda bekleyen diğer arkadaşlarına getirerek bıraktı. Arkadaşlarının "Yeter bu kadar balık" demelerine rağmen Beyaz, "O kadar yol tepip, Aliağa'ya kadar geldik" diyerek, kendisinin bir kez daha dalış yapacağını söyledi. Dalarak, uzaklaşan Beyaz'ı arkadaşları kıyıdan takip etmeye başladı. Ancak, bir süre sonra Beyaz'ın dalgıç fenerinin ışığının kaybolması üzerine arkadaşları telaşa kapılıp, durumu çevredeki balıkçılar ve sahil güvenliğe bildirerek yardım istedi. Gece boyunca yapılan aramalara rağmen Beyaz'a ulaşılamadı. Arama, kurtarma çalışmalarına ara verilmeksizin devam edilirken halen Beyaz'a rastlanmadı.
Hüseyin Beyaz'ın ailesi ve arkadaşları da Aliağa'ya gelerek, arama-kurtarma çalışmalarını yakından izledi.

FOTOĞRAF

 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.