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Zıpkınla 51 kiloluk akya avladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, zıpkınla dalış yapan Rohat Basut (29), 160 santimetre boyunda ve 51 kilo ağırlığında dev akya avladı. Datça'da, 4 yıldır profesyonel dalış gerçekleştiren Rohat Basut, Ege...

Zıpkınla 51 kiloluk akya avladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, zıpkınla dalış yapan Rohat Basut (29), 160 santimetre boyunda ve 51 kilo ağırlığında dev akya avladı.
Datça'da, 4 yıldır profesyonel dalış gerçekleştiren Rohat Basut, Ege Denizi Gökova Körfezi Gereme açıklarında zıpkınla çıktığı balık avında, hayatının en büyük avını yakaladı. 3 arkadaşı ile birlikte dalış yapan Basut, 26 metre derinliğe indiğinde agaşon (ses) yaparak, bir süre bekledi. Çıkardığı sese aldanıp, kendisine yaklaşan dev balığı gören Basut, ilk atışında hayvanı baş kısmına yakın yerden vurdu. Hayvanı öldüremeyen Basut, uzun süren uğraşlar sonucu ikinci atışını yaparak, balığı yakalamayı başardı.
Arkadaşlarının da yardımıyla 50 dakikalık mücadelenin ardından dev balığı tekneyle çıkarmayı başaran Rohat Basut, Datça'da ilk kez bu kadar büyük akya ile karşılaştığını söyledi. Datça Yarımadası'nın kuzeyinde, Ege Denizi kıyılarında dalışlar yaptığını anlatan Basut, "Arkadaşlarımla birlikte bu kez de Gereme açıklarında dalış yapıyorduk. Ava çıkarken, büyük bir balık vuracağımı hissediyordum. Adeta içime doğdu; ancak doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar büyüğünü bende beklemiyordum" diye konuştu. 
Nefesle 40 metreye kadar dalışlar yapabildiğini belirten Basut, "2,5- 3 dakika kadar deniz dibinde kalabiliyorum. Dalgıçlık profesyonellik gerektiriyor. Çok uzun süreli eğitimler ve tecrübe gerektiriyor. Kimse eğitim almadan dalış yapmaya heveslenmesin" dedi. Rohat Basut, yakaladığı dev balığın bir bölümünü parçalayıp, buzlukta saklayacağını, kalan bölümüyle ise arkadaşlarına ziyafet çekeceğini söyledi.

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