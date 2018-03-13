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Zincirlikuyu'daki dev proje için soru önergesi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyesi avukat Taner Kazanoğlu, Beşiktaş Zincirlikuyu'da yapımına devam edilen "Çiftçi Towers" adlı iki kulenin yer aldığı 45 katlı rezidans...

Zincirlikuyu'daki dev proje için soru önergesi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyesi avukat Taner Kazanoğlu, Beşiktaş Zincirlikuyu'da yapımına devam edilen "Çiftçi Towers" adlı iki kulenin yer aldığı 45 katlı rezidans ve AVM projesinin imara aykırı olduğunu iddia etti. Çiftçiler Holding'den yapılan açıklamada ise inşaatın yasalara ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, "Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir" denildi.

İBB'nin CHP'li Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, Zincirlikuyu'da yapımına devam edilen Çiftçi Towers adlı proje hakkında dün soru önergesi verdi. Kazanoğlu önergesinde, "Son iki ay içerisinde ekte sunduğum resimde görüldüğü gibi projesine, plan notlarına ve ruhsata aykırı şekilde imalatlar yapılmış mıdır? Plan notlarında 'avam projeler İBB tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır' ibaresi bulunduğundan dolayı bu yapı ile ilgili İBB tarafından herhangi bir tadilat projesi onaylanmış mıdır? Tadilat projesi onaylanması yönünde yüklenicinin veya arsa sahibinin tadilat projesi talebi var mıdır?" ifadelerine yer verdi.

 ÇİFTÇİ TOWERS: İMAR PLANI DIŞINDA İMALAT YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Çiftçiler Holding tarafından  yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kökleri cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Çiftçiler Holding; otomotiv, inşaat, enerji ve denizcilik olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye ekonomisinin önemli gruplarından biridir. Bugüne kadar tüm faaliyetlerinde olduğu gibi Çiftçi Towers projesinde de yasalara ve mevzuata harfiyen uygun hareket etmiştir. Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir."

(FOTOĞRAF)

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