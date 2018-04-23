Zihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısı

İZMİR'de hafif ve orta düzeydeki zihinsel engellilerden oluşan 22 kişilik müzik grubu, hem çalıp hem söyledikleri 'Kalbini ver bana' isimli şarkıyla yüreklere dokunuyor.Yaşları büyük ancak zeka düzeyi düşük olan, gönülleri kocaman özel müzisyenler, müzik öğretmenleri İbrahim Kasımoğulları sayesinde zoru başardı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nda eğitim alan özel bireyler, hem enstrüman çalmayı hem de şarkı söylemeyi öğrendi. Sözü ve müziği, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni İbrahim Kasımoğulları'na ait 'Kalbini ver bana' adlı parçayı seslendiren grup, çektikleri klip ile binlere ulaşmayı hedefliyor.'Kalbini ver bana'nın klibi ile toplumdaki önyargıları yıkmayı amaçladıklarını anlatan Kasımoğulları, "Onlar gibi özel bireylere 1 yıl içinde çatal kaşık tutmayı öğretmek bile zorken, müzik performansı sergilemelerini sağladık. Aslında hepsi ayrı bir yetenek. Şarkının sözlerindeki gibi bize sevginin gücüyle başarılamayacak bir şey olmadığını gösterdiler" dedi.ÖZEL RİTİM GRUBU KURDULARÇiğli Halk Eğitimi Merkezi olarak 23 yaş üzeri zihinsel engellilere farklı atölyeler açtıklarını belirten Merkez Müdürü Saniye Buki ise, onları el sanatları, atletizm ve müzik gibi farklı dallarda yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerden her birinin kendileri için özel olduğunu anlatan Buki, 4 özel kişiden oluşan ritim grubu kurduklarını dile getirdi. Onların mutluluğunun öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Buki şöyle konuştu:"6 yaşında bir çocuğa bile okuma yazma öğretmek zorken biz belli bir ergenliğe yetişmiş ancak engeli olan birine eğitim veriyoruz. Elde ettiğimiz sonuç başarılmayacak bir şey olmadığının en güzel kanıtı. Onların ve ailelerinin mutluluğu öncelikli hedefimiz. Müzikte seslerini tüm Türkiye'ye belki de dünyaya bile duyurmayı hedefliyoruz."

FOTOĞRAFLI

'KALBİNİ VER BANA' ŞARKISI

Ne para ne pul ne şöhret derdim

Hayata mutlu olmaya geldim

Koca evrende küçücük dünya içi sevgiyle dolsun isterdim

Kalbini ver bana

Sevgini ver bana

İlgini ver bana

Sen bana

Asla bilmem ben kini nefreti

Benden sanadır dostluk daveti

Karıncadan file her canlı anlar

Çünkü kalpten gelir sevginin dili