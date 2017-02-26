Zihinsel engelli kız 2 gündür kayıp

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde geçen cuma günü evden çıkan zihinsel engelli 17 yaşındaki Hülya Duymuş'tan 2 gündür haber alınamıyor.

Ergani İlçesi'ndeki İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkan zihinsel engelli Hülya Duymuş ortadan kayboldu. İlçede kızını her yerde arayıp sonuç alamayan Mehmet Duymuş, Ergani Emniyet Müdürlüğü'ne başvururak, kızının kayıp olduğu bildirdi. Duymuş, endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü ifade ederek, "Kızım birden ortadan kayboldu. Kaç gündür arıyoruz ama bulamadık. Görenlerin, bilenlerin polise veya bize haber vermesini istiyoruz" diye konuştu.



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