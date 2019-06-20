Zihinsel engelli kardeşine tecavüze 30 yıl hapis

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, geçen yıl, 15 yaşındaki zihinsel engelli üvey kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.S., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlçede, geçen yıl Ocak ayında ortaya çıkan olayda, F.S. iddiaya göre aynı evde yaşadığı zihinsel engelli üvey kardeşi M.G.'ye sürekli olarak taciz ve cinsel istismar girişiminde bulundu. O dönem 15 yaşında olan M.G.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine F.S., gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında cinsel istismar, cinsel taciz, konut dokunulmazlığı bozma suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Mahkemesi'nde dava açılan F.S. yargılanma sonucunda 30 yıl hapis cezasına çaptırıldı. F.S. hakkında verilen karar üst mahkemece bozuldu. Sanık hakkında yeniden başlatılan yargılama Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya F.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken F.S.'nin avukatı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık F.S. mahkemede yaptığı savunmasında önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduğunu söyleyip, "Üvey kardeşime karşı cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirmiş değilim. Okula gitmediği için kızdığından bana bu şekilde iftira atmıştır. Okula gitmediği için bir iş yerinde çalışmaya başladı. Sigortasız çalıştığı için şikayet ettim. Sonra işten çıkarılınca tekrar okula gitmeye başladı. Olayın olduğu tarihte ben Gölcük’te değildim. Elektrik şirketinde çalıştığımdan Türkiye’nin değişik yerlerine giderek çalışıyordum. Bu iddialar asılsızdır. Hatırlamadığım 1 yıl boyunca gece saatlerinde çalıştım, gündüz saatlerinde de uyudum. Bir proje kapsamında okul okul gezerek çalıştım. Ben uyuşturucu madde de kullanmam" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda, F.S.'nin suçunun sabit görüldüğünden sanığın 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, sanığın suçu üvey kardeşine işlemiş olduğu dikkate alınarak ceza yarı oranında artırılarak 15 yıl hapis cezasına çevrildi. Ceza daha sonra çocuğa karşı işlenmiş olduğundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çıkartılırdı. Heyet sanığın sabıkalı geçmişini göze alarak cezada yarı oranda artırıma giderek sanığın 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak suçla ilgili verilen cezanın 30 yıldan fazla olamayacağı nedeniyle ceza 30 yıl hapis cezasına indirilerek tutukluluk halini devamına karar verildi.