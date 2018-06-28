Zihinsel engelli gençler 'Yeter ki Engel Olma' diye haykırdı

ZİHİNSEL engelli gençlerin meslek hayatlarında karşılaştıkları ön yargıları yıkmak için yola çıkan Müzik Öğretmeni Murat Yamandır, ‘Yeter ki Engel Olma’ adlı şarkıya hayat verdi. 5 aylık çalışma sonrası stüdyoya giren Yamandır ve 50 öğrenci insanlığa, ‘Yeter ki Engel Olma’ diye haykırdı. Yamandır öğrencilerin son sınıfta stajlarını yapmak istedikleri zaman karşılaştıkları işveren tavrından da yakındı ve "Bize 'onlara maaşlarını verelim, kurumumuza göndermenize gerek yok' diyenler var" dedi. Yamandır bu klibiyle milyonlara ulaşmayı hedefliyor.

Zihinsel engelli gençlere meslek kazandırmaya yönelik açılan Türkiye'nin tek pilot okulu Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi yüzlerce öğrenciyi hayata hazırlıyor. Bu yıl 124 mezun veren bilişim, büro, mobilya, güzellik ve saç bakımı, kat hizmetleri, yiyecek-içecek ve el sanatları eğitimleri bulunan okulda yalnızca 14 öğrenci staj yapma imkanı buldu. 8 mesleki alanda eğitim veren kurumun en büyük sorunu ise toplumda zihinsel engelli gençlere karşı oluşan duvar. Çocukların engelleri nedeniyle mesleklerini icra edemediklerini fark eden Müzik Öğretmeni Murat Yamandır, onların sesi olmak için kolları sıvadı. 'Ben varım, yaşıyorum, içinizden biriyim' diyen Yamandır, söz ve müziğini yazdığı 'Yeter ki Engel Olma' adlı şarkıyı 50 öğrenciyle birlikte seslendirdi. Yamandır, onlara bağlamasıyla eşlik etti klipte öğrencilerin mesleki becerileri anlatıldı. Yamandır, "Duygu sömürüsü yapmamaya, yok saymamaya, kırıp dökmemeye, incitmemeye çalıştık" dedi.

"'MAAŞLARINI VERELİM AMA İŞE GELMESİNLER' DEDİLER"

Şarkının sözlerini yazarken kırıcı olmamaya özen gösterdiğini belirten Murat Yamandır, "Sözler rehber öğretmenlerimizin süzgecinden geçti. Kırıcı olmamak ve duygu sömürüsü yapmamak için özel ilgi gösterdik. Çocukların duygusal hayatına uygun sözler olmasına önem verdim. Sözlerde anlam itibariyle 'biz varız' dediler. Çektiğimiz klipte öğrencilerin yaptıkları işleri şarkıyla birlikte anlattık" dedi.

İşverenlerin zihinsel engelli gençleri kurumlarında görmek istemediklerine dikkat çeken Yamandır, "Bu gençleri toplum olarak görmezden geliyoruz. Bu insanlar her yerde. İş bulma konusunda da maalesef beklenen düzeyde değiliz. Hatta resmi olarak bulundurmaları gereken engelli kadrolarını onlara açıp sadece biz maaşını verelim kurumumuza göndermenize gerek yok diyen işverenler de var. Maalesef bunlara da şahit olduk. İşverenlerin ve toplumun bu gençleri tanıma fırsatları olursa belki o ön yargıları yıkılacaktır. Görmeden kötü ve olumsuz yargılarla geçiriyorlar günlerini bu gençleri tanımalarını isterim" diye konuştu.

SADECE 14 ÖĞRENCİ STAJ İMKANI BULABİLDİ

Okulun Müdür Yardımcısı Şafak Tahtalı ise önyargının büyüklüğüne vurgu yaparak 124 öğrenciden sadece 14'ünün staj yapabildiğinin altını çizdi. Klibi bu algıyı kırmak amaçlı hazırladıklarını anlatan Şafak Tahtalı, "Toplumumuzda zihinsel engelli gençlere karşı daha büyük bir önyargı mevcut. Diğer engelli çocukları staja alıp zihinsel engelli çocukları daha az alıyorlar. Toplamda bu yıl mezun olan 124 öğrencimiz var ve 11 ile 12. sınıf öğrencilerimizin staja gitmesi gerekiyordu. Bunların sadece 14 tanesi staja yerleştirildi. Bu da öğrencilerimize karşı olan önyargıdan dolayı oldu. Biz bu önyargıyı bu kliple kırmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

"'BANA VURUR MU TÜKÜRÜR MÜ?' DİYE SORUYORLAR"

14 yıldır zihinsel engelli öğrencilerle beraber olan Okul Müdürü Yasemin Bilgin ise toplumun en dezavantajlı kesiminin zihinsel engelli gençler olduğunu söyledi. Okuldaki eğitimlerle çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmayı ve onu hayata hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yasemin Bilgin, şöyle devam etti:

"İşverenlerin ön yargıları çok fazla. Zihinsel engellilikle başka kavramları birbirleriyle karıştırıyorlar. Çocukların dış görünüşüne bakıp ne yapabileceklerine karar veriyorlar. 'Zihinsel engelli çocuk ne yapar, bana vurur mu, tükürür mü' gibi soruları bize yöneltiyorlar. İşverenlerin en tercih ettiği grup da görme ya da işitme grubumuz. Zihinsel engelliler konusunda çok da fazla bilgileri olmadığı için. Çünkü bir engel görmezden gelindiğinde toplum tarafından da kabul edilmiyor. Aslında toplumun ön yargısını kırmak işverenleri de okulumuza davet etmek çocuklarımızın hayata tutunabilmeleri için onlara bir dal olmalarını istemek için bu klibi çektik."

Okul yönetimi ve öğrenciler sosyal paylaşım sitesi YouTube üzerinden yayınlanan klibin milyonlara ulaşmasını hedefliyor.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)