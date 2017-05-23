Zihinsel engelli genci döven polise 'Saygılı tutum' indirimi

Şahismail GEZİCİ/ ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi Bekir Aydıngöz'ün zihinsel engelli oğlu 23 yaşındaki Bilal Aydıngöz'ü döverek gözünü morarttığı iddiasıyla hakkında 'İşkence' suçundan dava açılan polis memuru Abdullah Fırat'a, 'Kasten yaralama' suçundan, 'Saygılı tutum' indirimi uygulanarak 5 yıl hapis cezası verildi. Daha önce yapılan idari soruşturma sonucunda bekçi Aydıngöz'e oğlunu döven sivil polise küfür ettiği için 4'te 1 oranında maaş kesme, polis memuru Abdullah Fırat'a ise 16 ay kıdem durdurma cezası verilmişti.

Olay, Elazığ'da 27 Nisan 2015 günü meydana geldi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan Bekir Aydıngöz'ün yüzde 51 zihinsel engelli oğlu Bilal Aydıngöz, engelli personel sınavına girmek için okulundan form aldıktan sonra evine dönerken, kaçan bazı şüphelileri arayan Yunus ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Aydıngöz, İddiaya göre daha sonra gelen sivil polisler tarafından dövüldü. Vücudu ve yüzünde morluklar oluşan Bilal Aydıngöz, polisler tarafından Merkez Polis Amirliği'ne götürüldü. Aydıngöz, hiç bir suçu olmadığını ve Emniyet'te bekçi olarak görev yapan Bekir Aydıngöz'ün oğlu olduğunu anlattı. Haber verilen bekçi Bekir Aydıngöz, karakola gelerek aldığı oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan inceleme sonucu, "Sağ göz etrafında darba bağlı hematon, 5x5 cm kan toplanma, göz içinde hücrelerde kanama, göz iç duvarı kemiğinde kırık, gözde yüzde 80 görme kaybı mevcuttur" raporu verildi. Anne Kibriye Aydıngöz, bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, oğlunu döven polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli polis memuru hakkında 'İşkence' suçundan 3- 12 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık Abdullah Fırat'ın yargılanmasına 2015 yılında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın son duruşmasına, sanık Abdullah Fırat, mağdur Bilal Aydıngöz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık polis memurunun işkence yerine, 'Kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

"SAĞ GÖZÜM ARTIK GÖRMÜYOR"

Daha sonra söz hakkı verilen Bilal Aydıngöz, olay tarihinde polislerin kovaladığı kişilerle ilgisi olmadığını belirterek, "Ben bir olaya karışmamıştım. Sağ gözüm artık görmüyor. Elmacık kemiğim de kırıktır. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sanık polis Abdullah Fırat ise, savcının esasa ilişkin görüşünü açıklarken hakkındaki lehine olan konuları belirtmediğini vurgularken, "Karşı tarafın tanıkları bile benim vurmadığımı belirtmişlerdir. Benim vurmam konusunda yüzde 1 şüphe bile olsa beraat etmem gerekir. Mağdur yunus timinden bir polisin kendisine yumruk vurduğunu ve tanımadığını söylemiştir" dedi.

SAYGILI TUTUM İNDİRİMİ

Mahkeme sanık Abdullah Fırat hakkında mağdur Bilal Aydınöz'e karşı işkence suçundan dava açılmasına rağmen eyleminin 'Kasten yaralama' suçunu oluşturduğunu bildirdii. Sanığın bu suçtan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Abdullah Fırat'ın eylemi silahtan sayılan cop ile gerçekleştirmesi nedeniyle cezanın 3 yıla çıkarılmasına hükmetti. Kararda sanığın eylemi sonucunda mağdurun duyularında sürekli zayıflamasına yol açtığını, bu nedenle cezanın 6 yıla çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın duruşmada gözlenen saygılı tutum ve davranışlarının lehine takdiri indirim nedeni sayıldığını gerekçe göstererek Abdullah Fırat'ın cezasını 5 yıla indirdi.

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