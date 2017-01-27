Zihinsel engelli genç 4 gündür kayıp

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da Mebiriye ve Kasım Aslan çiftinin zihinsel engelli çocukları 15 yaşındaki Süleyman Aslan'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır’dan 4 yıl önce Çorum’a göç eden 6 çocuklu Aslan çiftinin çocukları Süleyman, geçen pazartesi günü ortadan kayboldu. Polise kayıp başvurusu yaptıklarını belirten Mebiriye Aslan, "O benim gözbebeğim. Ne olur yavrumu bulup bana getirsinler. Ben onsuz yaşayamam" diyerek gözyaşı döktü.

Kasım Aslan ise "Oğlum daha 15 yaşında, zihinsel engelli. Çorum’da sık sık evden kaçardı. Bazen polis bulup bize teslim eder bazen de biz bulur evimize getirirdik. Ancak bu kez durum çok farklı, oğlum 4 gündür kayıp. En son Ankara’da bir büfe işletmecisi onu bulup polise teslim etmiş ve beni aradılar, 'Oğlunuz bulundu gelin alın' dediler. Ben hemen Ankara’ya gittim. Oğlumu teslim aldım. Ankara'da yürürken, 'Baba lavaboya götür beni' dedi. Ben de götürdüm. Bu sırada nasıl oldu anlayamadım. Bir yolunu bulup kaçmış, o bölgeyi taradım ancak bulamadım. Yine kayıp başvurusunda bulundum. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadım" diye konuştu.



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