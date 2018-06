Zigana Dağı'ndaki beton yapılar için harekete geçildi

Emre KOLTUK/GÜMÜŞHANE, ()- DOĞU Karadeniz’i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu üzerinden Orta Doğu ve Kafkaslara bağlayan Gümüşhane’deki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı geçidinde, dış cephelerinin görüntüsü tepkilere yol açan beton yapılar için harekete geçildi, proje hazırlandı. Gümüşhane Valiliği tarafından uygulanan ve beton binaların ahşapla kaplanarak onarılmasını içeren proje, 3 ayda tamamlanacak. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, coğrafi yapısı itibari ile İsviçre Alplerini aratmayacak güzellikte olan dağın Karadeniz'in Davos'u olacağını söyledi.

Trabzon- Gümüşhane sınırında 2 bin 50 metre rakıma sahip Zigana Dağı çevresinde yer alan beton yapıların oluşturduğu görüntü kirliği için Gümüşhane Valiliği harekete geçti, alanda proje çalışması hazırlatıldı. Özellikle Körfez ülkelerini yanı sıra yerli ve yabancı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bölgedeki yapılara, dış cephelerine ahşap kaplama yöntemi ve yöresel mimari modeli uygulanacak. Proje ile binaların çirkin görünümü ortadan kaldırılarak bölge, cazibe merkezine dönüştürülecek.

'3 AY İÇERİSİNDETAMAMLANACAK'

Projeye ilişkin ’ya bilgi veren Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 3 ayda tamamlanmasını amaçladıkları proje ile Zigana'da bulunan özellikle tesislerin standartlarının yükseltilerek 5 yıldızlı otel konforuna bürünmelerinin sağlanacağını söyledi. Vali Memiş, "Zigana Dağı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli dağlarından bir tanesi. Her yıl on binlerce turistin kullandığı bir güzergâhta bulunuyor. Havaalanına yaklaşık olarak 45 dakikalık mesafedeyiz. Burada kasap, restoran, otel gibi birçok tesis var. Bu işletme sahibi vatandaşlarımız adeta buranın sahibi konumundalar. Kışın zor şartlarında vatandaşlara yardımcı olmuş mekânlarını açmış insanlar. Bizde devlet olarak bu tesislerine restorasyon projeleri uyguladık. Bu projeleri 3 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

'ZİGANA KARADENİZ'İN DAVOSU OLACAK'

Proje tamamlandıktan sonra Zigana Dağı'na gelen ziyaretçilerin büyüleyici bir güzellikle karşılaşacağını vurgulayan Vali Memiş, "Buraya ilk geldiğimde bu binaların metruk durumu beni rahatsız etti. Binaları yıkıp yeniden yapmayı düşünsek de, tapular çok hisseli olduğu için bunu başaramadık. Analizler sonucunda binaların sağlam olduğunu tespit ettik. Dış cepheleri yenileyip, gerekli onarımlarına karar verdik. Projeler tamamlandığında vatandaşlar burada büyüleyici bir ortamla karşılaşacaklar. Burası adeta bir masal kasabasına dönüşecek. Binaların dış cepheleri ahşapla giydirilecek, yenilenecek, iç kısımlarını 5 yıldızlı otel konforunda olacak. Misafirlerimizi mutlu edecek bir ortam yaratmayı hedefledik. Buradaki oteli ve kayak merkezini yenileyerek standartları yükseltmek istiyoruz. Bu bölge coğrafi yapısı itibari ile İsviçre Alplerini aratmayacak güzellikte. Zigana Karadeniz'in adeta Davos'u olacak” diye konuştu.

Bu arada Vali Memiş, bölgede bina, tesis ve işletme sahipleriyle de bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi.



