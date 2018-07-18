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Zift dolu çukura düşen köpek öldü

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, daha önce moloz dökülen alanda zift dolu çukura düşen köpek, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Köpek, bakım evinde yapılan müdahaleye rağmen öldü. İlçeye...

Zift dolu çukura düşen köpek öldü

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, daha önce moloz dökülen alanda zift dolu çukura düşen köpek, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Köpek, bakım evinde yapılan müdahaleye rağmen öldü.
İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde daha önce moloz döküm alanı olarak kullanılan bölgede dolaşan sokak köpeği, ağzına kadar ziftle dolu çukurda mahsur kaldı. Kurtulmaya çalışırken boynuna kadar zifte batan köpeği gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve Bandırma Belediyesi Geçici Bakım Evi ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ziftin üzerine koydukları tahta parçalarına basarak ulaştıkları köpeği ziftin içinden çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılan sokak köpeği, Bandırma Belediyesi Geçici Bakım Evi'ne götürüldü. Köpek, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü.
Bakım evi görevlisi, köpeğin üzerindeki zifti gaz yağı ile çıkarıp hayvanı tıraş etmek istediklerini anlatarak şöyle dedi:
"Katılaşan zift, hayvanın göğüs kafesine baskı yaparak nefes almasını zorlaştırdı. Biz hemen ilk müdahaleyi yaptık. Tıraş bıçağı ile hayvanı tıraş etmek istedik. Ancak hayvanın üzerindeki ziftin katılaşması nedeniyle bıçak kırıldı. Yoğun sıcak zift, hayvanda hipetermi gelişmesine de yol açtı. Sıcak olan ve hızlıca donan zift ölüme neden oldu."
Köpeğin ölümüne yol açan ziftin, söz konusu alana önlem alınmadan dökülmesi tepki çekerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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