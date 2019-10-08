Zeytinyağındaki kalite, üreticiyi sevindirdi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde hasadına başlanan zeytinden elde ilk zeytinyağlarının kalitesi, üreticiyi sevindirdi.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Burhaniye'de güz yağmurlarının düşmesiyle birlikte yeşil zeytin hasadına başlandı. Üretilen ilk zeytinyağlarındaki yüksek kalite de çiftçileri sevindirdi. Bir fabrikada sıkılan erken hasat zeytinyağını tanıtan gıda mühendisi Kazım Karabıyık, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde düşen yağışlar çiftçiyi sevindirdi. Zeytin hasadı başladı. Erken hasat zeytinyağındaki kalite de çok yüksek. İlk zeytinyağı 6 dizem olarak ölçüldü. İlaçlama olmamasına rağmen bu kalitenin yüksek olması çok güzel. Geçtiğimiz yıl yağların asidi yüksekti. Bu yıl ilk yağların böyle çıkması sezon için umut verdi. Yörede yeşil zeytin alımı için elekler kurulacak. Bu sezon ürün, geçtiğimiz yıla göre daha iyi. Yağdaki kalite de çok güzel. İnşallah fiyat da iyi olursa, çiftçinin yüzü güler.”

Burhaniyeli zeytincilerden Necat Kaynak ise, "Zeytin hasadına başladık. İlk sıkılan zeytinlerden elde edilen yağlarda da kalite oldukça yüksek. Bunun için çok sevinçliyiz" dedi.