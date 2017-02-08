Zeytinburnu’nda ‘yerinden etme’ tartışması

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nun 6 mahallesinde yapılacak kentsel dönüşüm kapsamında evleri cami, okul, meydan gibi sosyal donatı alanlarında kalacak vatandaşlara, TOKİ’nin başka yerlerde yaptığı evlerin öncelikli olarak 'takas' yapılması için Belediye Başkanı Murat Aydın’a yetki verildi. TOKİ’nin Tekirdağ’dan Hakkari’ye kadar birçok noktada ev yaptığını belirten CHP’li üyeler, bunun ‘yerinden etme’ anlamına geldiğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

‘ÖNCELİKLİ’ OLARAK EV TAKASI YAPILACAK



Zeytinburnu Belediye Meclisi’nde görüşülen teklif Zeytinburnu nüfusunun neredeyse yarısı anlamına gelen Çırpıcı, Veliefendi, Sümer, Yeşiltepe, Seyitnizam ve Nuripaşa mahallelerini kapsıyordu. Ancak teklifin kapsamı oylama sırasında cami, okul, meydan gibi donatı alanlarında bulunan evler olarak sınırlandırıldı. Böylece evleri cami, okul, meydan gibi alanlara alınan vatandaşlara öncelikli olarak TOKİ’nin Türkiye çapındaki evleri ile takas yapma teklifi götürülecek.

CHP: VATANDAŞI YERİNDEN EDECEKSİNİZ



Kararın görüşüldüğü oturumda söz alan Zeytinburnu Belediye Meclisinin CHP Grup Başkanı Hasan Hüseyin Üsküdar, “Bu konuda çok ah alacaksınız. İnsanlar ‘yaktınız bizi’ diyecek. Vatandaşı yerinden edeceksiniz. Trampa yaptık, ‘Kayaşehir’de, Kırklareli’nin Düzova köyünde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Konya’nın Ereğli ilçesinde… TOKİ’nin yaptığı dairelerden birini tercih et ve oraya git kardeşim’ diyeceksiniz” diye konuştu. CHP’li meclis üyesi Esin Hacıalioğlu ise “Zeytinburnu halkını nereye sürüleceği belli olmayan, evlerinin kimler tarafından alınacağı belli olmayan, baştan aşağı yanlışlıklarla dolu sonuçlar doğurabilecek bir yetki talebidir. Bu bir anlamda Zeytinburnu Meclisi’ni fes etmektir” dedi.

AK PARTİ: VATANDAŞ İSTERSE TÜRKİYE GENELİNDE TOKİ’NİN ELİNDE BULUNAN KONUTLARDAN ALABİLİR



Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin Ak Partili İmar Komisyonu Başkanı Semih Demirci de bahsi geçen 6 mahallede okul, yol, cami, belediye hizmet alanı, sağlık tesisi gibi sosyal donatı alanlarının oluşturulması için yeni planlar yapılacağını söyledi. Demirci, “Burada bulunan mevcut binalarda vatandaş dilerse anlaşabilir, bunları bedeli karşılığında kamulaştırarak ödeyebiliriz. Ya da Türkiye genelinde TOKİ’nin elinde bulunan konutlardan vatandaş isterse alabilir. Öncelikle vatandaşın bu konudaki talebi ne olacak, biz ona bakıyoruz. TOKİ bize bu daireleri indirimli olarak verecek. Vatandaşa istersen bu dairenin bedelini al, istersen 'TOKİ bize şurada indirimli daireler öneriyor. İstersen bundan yana da tercihini kullanabilirsin' diyeceğiz” dedi.

“İLLAKİ TOKİ’DEN EV ALMAK ZORUNDASIN" DEMİYORUZ



Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis üyesi Havvanur Yurtsever ise, “Vatandaşa ille de evini vermek zorundasın ya da TOKİ’den ev almak zorundasın’ demiyoruz. Belediyeye mali bir külfet getirmemesi için öncelikli olarak trampa, diyoruz. Çünkü kamulaştırma bedelleri belediyelerin üzerinde kambur olarak duruyor. Belediyemiz bu iş için ayıracağı finans ya da bütçeyi daha yararlı hizmet projelerinde kullanabilir. Hukuk altyapısı düzgün olan bir protokoldür, ben son derece müsterihim. Hukuken hiçbir problem görmüyorum” diye konuştu.

Tartışmanın ardından yapılan oylama, CHP’li üyelerin ‘hayır’ oyu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

(FOTOĞRAF)