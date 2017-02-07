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Zeytinburnu’nda kentsel dönüşümde takas dönemi

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU nüfusunun yaklaşık yarısının ikamet ettiği Çırpıcı, Veliefendi, Sümer, Yeşiltepe, Seyitnizam, Nuripaşa mahallelerinde, kentsel dönüşüm projelerinde evleri yıkılacak vatandaşla, TOKİ arasında...

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşümde takas dönemi

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU nüfusunun yaklaşık yarısının ikamet ettiği Çırpıcı, Veliefendi, Sümer, Yeşiltepe, Seyitnizam, Nuripaşa mahallelerinde, kentsel dönüşüm projelerinde evleri yıkılacak vatandaşla, TOKİ arasında ev takası yapılacak.

TRAMPA (BECAYİŞ) YÖNTEMİ ‘ÖNCELİKLİ’ OLACAK 

Zeytinburnu Belediye Meclisi’nde yarın görüşülecek kararla, trampa (becayiş) yönteminin ‘öncelikle’ benimsenerek hak sahiplerinin TOKİ ile hesaplaşması sağlanacak. Zeytinburnu Belediyesi ve TOKİ arasında yapılacak protokolle “Hak sahipleri ile uzlaşma, dönüşüm alanındaki hak sahiplerinin mülkiyetini öncelikle trampa (becayiş) yöntemini benimseyerek TOKİ adına devir alma, bedeli karşılığında ya da trampa yöntemi ile TOKİ ile mahsuplaşma, kamulaştırma… vs. gibi usul ve esasların” belirlenmesi için Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a yetki verilecek.

TRAMPA NE DEMEK

Trampa, ticari değeri olan bir malın, başka bir malla değiştirilmesi, değiş tokuş, takas anlamına geliyor. Trampada değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması gerekmiyor, eşitlik olmadığı takdirde aradaki fark ödenerek denklik sağlanabiliyor.

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