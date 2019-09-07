Zeytinburnu'nda yangın (1)

Cemil ÖZDEMİR - İstanbul - ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 17.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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